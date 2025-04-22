10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild

10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild

6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasının yedinci duruşmasında inşaat mühendisi sanık Abdullah Yeldan'ın tutuklanması talep edildi. Mahkeme talebi reddederken; duruşma, 18 Eylül'e ertelendi.

22.04.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı A Blok'a ilişkin davanın yedinci duruşması görüldü. Duruşmada, ev hapsi verilen inşaat mühendisi sanık Abdullah Yeldan'ın tutuklanması talebi reddedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı'nın sadece A bloku yıkıldı.

10 KİŞİYE MEZAR OLDU

Enkaza dönen bina 10 kişiye mezar oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

7. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Beluk Apartmanı'nın yedinci duruşması Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi, Emek Partisi, Büro-İş Adana Temsilciği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yöneticileri de takip etti.

TUTUKLANMA TALEBİNE RET

Edinilen bilgiye göre, beklenen bilirkişi raporu dosyaya sunulmadı. Duruşmada, binada eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, elektronik kelepçe takılarak "ev hapsi" verilen sanık Yeldan'ın adli kontrol hükümlerini ihlal ettiğini belirterek, tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yeldan'ın tutuklanması talebini reddederek, davayı 18 Eylül'e erteledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

3-sayfa, Mahkeme, Gündem, İnşaat, Deprem, Eylül, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

17:26 Van’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan Kütahya için endişelendiren uyarı: Normal görünmüyor 4,3 ile sallanan Kütahya için endişelendiren uyarı: Normal görünmüyor
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:19:20. #7.12#
SON DAKİKA: 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement