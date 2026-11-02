Adana'dan Aksaray'a gelen kamyonda 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'dan Aksaray'a gelen kamyonda 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Adana\'dan Aksaray\'a gelen kamyonda 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Jandarmanın Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurduğu kamyonda 500 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 500 bin lira olan tütünle ilgili kamyon sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden bir kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 500 bin lira olan 500 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü N.B. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kaçakçılıkla Mücadele3. SayfaAksarayGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'dan Aksaray'a gelen kamyonda 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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