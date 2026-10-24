Adana Kozan\'da çukura düşen keçi itfaiye ekibince kurtarılıp sahibine teslim edildi

Adana Kozan'da çukura düşen keçi itfaiye ekibince kurtarılıp sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesi İdem Mahallesi'nde çukura düşen keçi, çevredekilerin ihbarıyla gelen Adana İtfaiyesi Kozan Cankur ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin çukurdan çıkardığı keçi, sahibine teslim edildi.
Adana'da çukura düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Kozan ilçesine bağlı İdem Mahallesi'nde meydana geldi. Çukura düşen keçiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adana İtfaiyesi Kozan Cankur ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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