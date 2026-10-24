Adana Kozan\'da kadınlar siyah kurdeleyle Sevda Dinler için adalet istedi

Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki Sevda Dinler'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, bir araya gelerek kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Siyah kurdele takarak toplanan kadınlar, olay sonrası tutuklanan zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Geçtiğimiz gün ilçedeki Düzağaç Mahallesi Dağılcak Mesire Alanı'nda ailesiyle piknik yaptığı sırada Gamber F. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybeden Sevda Dinler için bugün ilçedeki kadınlar Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya geldi.

Kadınlardan oluşan grup adına açıklama yapan Yağmur Yıldız, Sevda Dinler'in hayallerinin ve umutlarının yarım kaldığını belirterek, "Sevda hep 22 yaşında kalacak. Bugün burada, henüz hayatının baharında aramızdan koparılan Sevda Dinler'in acısını paylaşmak ve kadına yönelik şiddete karşı ortak sesimizi yükseltmek için bir araya geldik. Sevda'nın yaşama sevinci vardı. Hayalleri, umutları, geleceğe dair planları vardı. Ancak Sevda, 42 yaşındaki bir erkek tarafından vahşice katledildi. Yaşam hakkı elinden alındı, hayalleri yarım kaldı" dedi.

Hiç kimsenin bir başkasını istemediği bir ilişkiyi sürdürmeye zorlayamayacağını vurgulayan Yıldız, "Kadın da erkek de kendi iradesi, kendi tercihleri ve kendi hayatı olan bağımsız birer bireydir. Hiç kimse bir başkasını sevmeye, birlikte olmaya ya da istemediği bir ilişkiyi sürdürmeye zorlayamaz" ifadelerini kullandı.

Şiddeti doğuran zihniyetle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, çocuklara küçük yaşlardan itibaren insan hayatına saygının, eşitliğin, vicdanın ve merhametin öğretilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldız, "Bugün yalnızca Sevda Dinler için değil; şiddete uğrayan, tehdit edilen, susturulan ve hayatından endişe eden bütün kadınlar için buradayız. Kozan'daki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve vatandaşlar olarak buradan bütün Türkiye'ye haykırıyoruz: Kadına şiddete hayır" diye konuştu.

"Hukuki sürecin takipçisi olacağız"

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü ve Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Dilara Özuğur Kılıç da kadınların yaşam hakkının ve özgür iradesinin tartışmaya açık olmadığını belirterek, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, kadın cinayetlerinde suçun ağırlığıyla orantılı ve caydırıcı cezaların uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk çerçevesinde hesap vermesi amacıyla Kozan'da görev yapan baro mensupları ve Kadın Hakları Merkezi üyesi avukatlarla birlikte adli süreci yakından takip edeceklerini belirten Kılıç, kadınların yaşam hakkının korunması ve kadın cinayetleriyle etkin mücadele konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Buluşmanın sonunda kadınlar, Sevda Dinler için dua etti.