Adana Kozan\'da şarampole devrilen tırda sıkışan sürücü ağır yaralı kurtarıldı

Adana Kozan'da şarampole devrilen tırda sıkışan sürücü ağır yaralı kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Feke-Kozan kara yolu Suluğan mevkiinde kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Tırda sıkışan sürücü cankurtaran ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı, ağır yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Feke-Kozan kara yolu Suluğan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke istikametinde ilerleyen 01 AOM 211 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü tırda sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün ağır yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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