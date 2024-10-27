Adana'nın Kozan ilçesi 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 20.07'de gerçekleşen depremin yerin 20,13 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.
Sarsıntı Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti. Yerlikaya, şunları söyledi: "Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sarsıntıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibarıyla tespit edilen olumsuz bir durum yoktur."
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)