Adana Seyhan\'da tabela direğine çarpan otomobilin 33 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

Adana Seyhan'da tabela direğine çarpan otomobilin 33 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'daki Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil tabela direğine çarptı; hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.
Adana'da kontrolden çıkan otomobilin tabela direğine çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Mert Aydın (33) plakası öğrenilemeyen kullandığı Mercedes marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil tabela direğine çaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mert Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Mert Aydın'ın önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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