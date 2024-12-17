Adapazarı\'ndaki tarihi camide mide bulandıran görüntü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntü kısa sürede büyük infiale neden oldu.

CAMİDE İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Adapazarı'nda bulunan Tarihi Ağa Camii'ne giren bir şahsın, kadınların namaz kıldığı alanda kendini tatmin ettiği görüldü.

"YAKALAYIN BU SAPIĞI"

İnternete düşen videoya tepkiler çığ gibi büyürken çok sayıda kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda "Yakalayın bu sapığı" çağrısında bulundu.