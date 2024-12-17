Adapazarı'ndaki tarihi camide mide bulandıran görüntü - Son Dakika
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Adapazarı'ndaki tarihi camide mide bulandıran görüntü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tarihi Ağa Camii'nde kaydedilen mide bulandıran görüntü kısa sürede infiale neden oldu. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın kadınların namaz kıldığı alanda kendini tatmin ettiği görüldü. Tepkiler çığ gibi büyürken çok sayıda kullanıcı "Yakalayın bu sapığı" çağrısında bulundu.

17.12.2024 13:38
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntü kısa sürede büyük infiale neden oldu.

CAMİDE İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Adapazarı'nda bulunan Tarihi Ağa Camii'ne giren bir şahsın, kadınların namaz kıldığı alanda kendini tatmin ettiği görüldü.

"YAKALAYIN BU SAPIĞI"

İnternete düşen videoya tepkiler çığ gibi büyürken çok sayıda kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda "Yakalayın bu sapığı" çağrısında bulundu.

Adapazarı\'ndaki tarihi camide mide bulandıran görüntü

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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'ndaki tarihi camide mide bulandıran görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bu Kim:
    şfz pç 63 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    yuh bee her yeni gün dahada mide bulandırıcı bir hal alıyor dünya 53 1 Yanıtla
  • HÜSAMETTİN GÜL:
    değerli admin Belki bu amcamız alzheimer'dır Belki bir hastalığı vardır belki bunama vardır Siz nasıl Bunu hemen haberleyip haber yapıyorsunuz ajanslara servis yapıyorsunuz 8 38 Yanıtla
  • Tarık:
    idam şart 42 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    başımıza taş yağacak deprem olacak böyle onursuz haysiyetsiz Allahın gazabı bunlar gibi insanlar yüzünden hepimiz helak olacağız allahim sen bizi affet sen bizi koru merhamet et bize 31 3 Yanıtla
  • Ali null:
    DÜMBÜK PEZEVENK NSSIL BİR RUH HALİ BU BİRAZ İNSAN OLUNYA 32 1 Yanıtla
  • Erkan Güven:
    Daha nasıl bi ahlaksızlık ile karşılaşabilirsiniz ki derken, böyle aşağılık varlıkların yaptıkları igrenclikler... 22 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    hayvan 21 1 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    bazen idamın ne kadar gerekli olduğunu bi kez daha anlıyoruz, böyle sapıklıklar, gasplar, tecavüzler, kasten öldürmeler, kadın cinayetleri vs gibi suçlara karşılık yılda 300- 500 idamla ülkece bişey kaybetmeyiz die düşünüyorum 16 1 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    adi adam tutuklayın 16 1 Yanıtla
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