Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntü kısa sürede büyük infiale neden oldu.
Adapazarı'nda bulunan Tarihi Ağa Camii'ne giren bir şahsın, kadınların namaz kıldığı alanda kendini tatmin ettiği görüldü.
İnternete düşen videoya tepkiler çığ gibi büyürken çok sayıda kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda "Yakalayın bu sapığı" çağrısında bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adapazarı'ndaki tarihi camide mide bulandıran görüntü - Son Dakika
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