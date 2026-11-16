Adıyaman'da traktöre arkadan çarpan araca pulluklar ön camdan girdi, ölü, yaralı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da traktöre arkadan çarpan araca pulluklar ön camdan girdi, ölü, yaralı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da traktöre arkadan çarpan araca pulluklar ön camdan girdi, ölü, yaralı yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adıyaman-Kahta Karayolu Ortanca mevkiinde hafif ticari araç, önünde seyreden traktöre arkadan çarptı; traktörün arkasındaki pulluklar aracın ön camından içeri girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu, sürücü olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç, önünde seyreden traktöre arkadan çapması sonucu araca pulluklar saplandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Ortanca mevkiinde 02 AGP 455 plakalı hafif ticari araç önünde seyreden 02 KU 908 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada traktörün arka kısmına bağlı olan pulluklar hafif ticari aracın ön camından içeriye girdi. Araca saplanan pullukların araç içerisindekilere zarar vermemesi ve araçların durabilmesi rahat bir nefes aldırdı. Ölümden dönen hafif ticari araç sürücüsü olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYerel HaberlerAdıyamanOtomobil3. SayfaGüncelKahtaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:39:14. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da traktöre arkadan çarpan araca pulluklar ön camdan girdi, ölü, yaralı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android