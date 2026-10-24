Adıyaman Kahta'da 3 katlı evin çatısındaki yangın alt katlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da 3 katlı evin çatısındaki yangın alt katlara sıçramadan söndürüldü

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Adıyaman Kahta\'da 3 katlı evin çatısındaki yangın alt katlara sıçramadan söndürüldü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çatıdaki koltukların alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını alt katlara sıçramadan söndürdü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi Recai Kutan Caddesi 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda bulunan koltukların alev almasıyla birlikte kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman3. SayfaİtfaiyeGüncelKahtaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da 3 katlı evin çatısındaki yangın alt katlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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