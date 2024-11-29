Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29.11.2024 22:25
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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 34 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, otellerdeki müşteriler de kendilerini dışarı attı.

MUHİTTİN BÖCEK: OLUMSUZ İHBAR YOK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Antalya'mızda meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur" ifadelerine yer verdi.

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

"HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar Alanya Belediyesi, itfaiye, emniyet ve jandarmaya mal ve can kaybı konusunda gelen bir ihbar yok. Bu gibi durumlarda kurulan acil eylem ekiplerine de herhangi ulaşan bir bilgi bulunmamaktır" dedi.

Antalya Valiliği de 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Açıklamada, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Doğal Afetler, Gazipaşa, Akdeniz, Antalya, 3-sayfa, Deprem, Gündem, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Thecaptainblack:
    Çok zina vardı 21 48 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi fuhuş zina azgınlık 14 26 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geçmiş Olsun Antalya 36 0 Yanıtla
  • Safak Saz:
    aynen Kepez tarafı sağlam salladı 17 2 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    GEÇMİŞ OLSUN ..... 16 0 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Çok geçmiş olsun Antalya 13 1 Yanıtla
  • Mustafa Iper:
    Allah beterinden korusun inşallah. 10 0 Yanıtla
  • Baris Barcin:
    Millet şaşırmış iğcene daha neler olur neler 3 4 Yanıtla
  • Birsen Yalaz:
    Ben hiç hissetmedim… 5 0 Yanıtla
  • Deniz Uysal:
    Alanya’da çok kötü hissettik Allah beterinden korusun 2 1 Yanıtla
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