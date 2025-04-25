AFAD\'daki deprem zirvesine İBB çağrılmadı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük paniğe neden oldu.

Depremin ardından AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çağrılmadığı iddiası ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiası doğru değildir.

"İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN DA HAZIR BULUNMUŞTUR"

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katılmıştır. Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra, İBB Başkanvekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur.

"BASIN AÇIKLAMALARI SONRASI AFAD MERKEZİNDEN AYRILDI"

Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır. Dolayısıyla "depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB'nin çağrılmadığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."