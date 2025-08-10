AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır - Son Dakika
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
10.08.2025 22:56
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı açıklandı. TAMP, ülke genelinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı, müdahaleyi ve koordinasyonu sağlamak amacıyla hazırlanmış ulusal düzeyde bir plan. Planın temel amacı, afetin ilk anından itibaren hızlı, etkili ve organize bir müdahale gerçekleştirilmesini sağlamak.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te kaydedilen sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

AFAD: TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bugün saat 19.53'te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI NEDİR?

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), ülke genelinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı, müdahaleyi ve koordinasyonu sağlamak amacıyla hazırlanmış ulusal düzeyde bir plandır. Afet yönetiminde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve müdahaleyi sistematik hale getirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda geliştirilmiştir.

TAMP, olası afetlerde görev alacak kurum ve kuruluşların sorumluluklarını önceden belirleyerek zaman kaybını önlemeyi hedefler. Plan, 26 ana hizmet grubu üzerinden yapılandırılmış olup her hizmet grubunun bir sorumlu kurumu ve destek çözüm ortakları vardır. Bu gruplar; sağlık, barınma, ulaşım, arama-kurtarma, enerji, haberleşme gibi hayati alanları kapsar.

TAMP'ın temel amacı, afetin ilk anından itibaren hızlı, etkili ve organize bir müdahale gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İl düzeyinde de uygulamaya konulan bu plan sayesinde yerel yönetimlerin afete müdahale kapasitesi artırılırken, afet sonrası yeniden yapılanma süreci de daha planlı şekilde yürütülmektedir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
