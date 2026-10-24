Afyonkarahisar Belediyesi personeli, Çay'da devrilen traktörün altında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi personeli, Çay'da devrilen traktörün altında hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar Belediyesi personeli, Çay\'da devrilen traktörün altında hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde traktörü su kanalına devrilen belediye personeli, ağır yaralı kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen personelin öldüğü kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen traktörün altında kalan belediye personeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, hafta sonu iznini geçirmek ve tarlasında çalışmak üzere İnli köyüne gelen Tuğrul Akkaya, yönetimindeki traktörle tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Akkaya idaresindeki traktör, Karaçörezi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Akkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Akkaya'nın Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar BelediyesiDevlet HastanesiİncelemeJandarma3. SayfaGüncelAfyonÇaySon Dakika

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