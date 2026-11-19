Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin çevre yolu Akçan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. idaresindeki 34 KOV 126 plakalı hafif ticari araç, Akçan Kavşağı'ndan ana yola çıkış yapmak istediği esnada, seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 42 CFJ 83 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araçtaki sürücü M.B. ile araçta yolcu olarak bulunan N.Y., F.S.B. ve 1 yaşındaki H.B. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.