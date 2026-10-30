Afyonkarahisar'da 4 kişinin sopalı saldırısında 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi aranıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 4 kişinin sopalı saldırısında 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi aranıyor

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Afyonkarahisar\'da 4 kişinin sopalı saldırısında 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi aranıyor
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Afyonkarahisar\'da 4 kişinin sopalı saldırısında 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi aranıyor
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Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi'nde güpegündüz 4 kişi, bir şahsa sopa ve demir çubuklarla saldırdı; ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı, saldırı çevrede korku ve paniğe yol açtı.

Afyonkarahisar'da kentin en işlek caddelerinden birinde güpegündüz yaşanan sopalı ve demir çubuklu saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin olayın ardından kaçtığı ve halen arandıkları öğrenildi.

Olay, kent merkezinde Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi, cadde üzerinde bir şahsa sopa ve demir çubuklarla saldırdı. Grup, aldığı darbelerle yere düşen şahsı acımasızca tekmeleyerek ve sopalarla darbetti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan şahıs, yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kentin en işlek noktalarından birinde gündüz vakti yaşanan saldırı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA
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