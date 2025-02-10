Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki yoğun duman tabakası dikkat çekiyor.
Yangının meydana geldiği alanda itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriyor. Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar, söndürme çalışmalarını zorlaştırsa da ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Alevler gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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