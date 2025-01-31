Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik ekipleri tarafından suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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