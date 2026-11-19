Afyonkarahisar'da eniştesini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şahsın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, olayın mera meselesinden dolayı geçmişte yaşanan husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Münir Ç., isimli şahıs geçtiğimiz yıllarda mera meselesi yüzünden husumetli olduğu eniştesi Ümit Ç., ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Münir Ç., eniştesine yanında bulunan tabanca ile ateş açıp ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Vücuduna isabet kurşunlarla Ümit Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Münir Ç.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, köy sakinlerinden edinilen bilgilerde taraflar arasında geçmişe dayalı mera meselesi yüzünden husumet olduğu ve olayında bu yüzden yaşandığı öne sürüldü.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.