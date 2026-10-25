Afyonkarahisar'da yakıt tankerindeki yangın söndürüldü, tanker kullanılamaz oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da yakıt tankerindeki yangın söndürüldü, tanker kullanılamaz oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'da yakıt tankerindeki yangın söndürüldü, tanker kullanılamaz oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Veysel Karani Mahallesi 1152 Sokak'ta boş yakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında tanker kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar boş yakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevresinde bulunan diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Veysel Karani Mahallesi 1152 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş yakıt tankerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çevredeki diğer araçlara sıçraması önlendi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, tanker yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
Veysel KaraniOtomobilİnceleme3. SayfaİtfaiyeGüncelAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı 229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
Antakya’da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı Antakya'da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
14:33
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:14
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
11:09
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 14:54:54. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yakıt tankerindeki yangın söndürüldü, tanker kullanılamaz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei