Afyonkarahisar Emirdağ'da otomobilde 114 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 114 bin 475 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramanın ardından gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 114 bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Emirdağ ilçesinde şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 114 bin 475 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili D.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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