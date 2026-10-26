Afyonkarahisar Emniyeti yasa dışı bahis çalışmasında 214 hesaba erişim engeli koydu

Afyonkarahisar'da yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen 214 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen 214 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl emniyet müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, tespit edilen hesaplar hakkında inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde 214 sosyal medya hesabına erişim engellendi" ifadelerini yer verildi.