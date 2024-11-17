Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolmasının ardından 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 7 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren duruşmada sanık ve tanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına ve ikinci duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.
Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olarak yargılanan ağabey Enes Güran'ın cezaevinden aile bireyleri ile yaptığı görüşmenin kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde Enes Güran'ın ve aile bireylerinin kahkahalar atması dikkat çekti.
A Haber'in ulaştığı görüşme kayıtlarında tutuklu ağabey Enes Güran'ın, davada itirafçı olan ve tutuklu olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler" demesi dikkat çekti.
Cezaevindeki Enes Güran'ın daha önce babası ve aile üyeleri ile yaptığı bir telefon görüşmesi daha ortaya çıkmış ve o görüşmede de aile üyelerinin zaman zaman gülerek birbirlerine espri yapmaları vicdanları yaralamıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış - Son Dakika
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