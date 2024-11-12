Ağaçla kendini kamufle eden sigara kaçakçısı suda hareket edince yakayı ele verdi

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Arjantin'de oldukça ilginç bir kaçakçılık olayı yaşandı. Paraguay'dan Arjantin'e nehir üzerinden geçmeye çalışan bir kaçakçı, kendisini su bitkisi gibi göstererek dikkat çekmemeye çalıştı.

Olay, Paraguay ve Parana Nehirlerinin birleştiği Cerrito Adası yakınlarında dün sabaha karşı meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri, suda hızla ilerleyen şüpheli bir 'bitki' fark etti. Normalde su bitkilerinin bu kadar hızlı hareket etmemesi ekiplerin dikkatini çekti.

El fenerleriyle yapılan kontrolde, bitkinin altında 42 yaşında bir kaçakçı olduğu ortaya çıktı. Kaçakçı, vücuduna bağladığı tel bir ağın üzerini yapay ve gerçek yapraklarla kapatmıştı. Bu kamuflajın altında ise dört siyah kutu içinde 200 paket kaçak 'Rodeo King Size' sigara taşıyordu.

Jandarma ekipleri, dalış kıyafeti giyen kaçakçıyı tekneye alıp kelepçeledi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaçakçının bugün Resistencia şehrinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Sosyal medyada olayla ilgili yapılan yorumlarda, kaçakçının yaratıcı yöntemi nedeniyle çizgi roman kahramanı Aquaman'e benzetildiği görüldü.