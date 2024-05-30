Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti

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Ağrı'da bir kadının üstsüz bir şekilde yürüdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. Kadının, kahvehanede oturan kişilerin yanına giderek iki soru yöneltti O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

AĞRI SOKAKLARINDA ÇIRILÇIPLAK GEZDİ

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ifade edilen bir kadın, üstünü çıkardıktan sonra sokakta çıplak şekilde dolaşmaya başladı. Vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

"HAYATIMI ALDIĞINIZA DEĞDİ Mİ?"

Kahvehanenin önüne giden öfkeli kadın, kapının önünde oturan kişilere "Hayatımı aldığınıza değdi mi? Delirttiniz lan beni, değdi mi?" diyerek bağırmaya başladı. Daha sonra çırılçıplak yürümeye devam eden kadın yoğun araç trafiğinin olduğu otoyolda yürüyüşünü sürdürdü.

ÇIPLAK KADIN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri gelene kadar kimse kadına herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bölgeye gelen ekipler, kadını karakola götürdü. Yaşananlara kimse anlam veremezken olaydan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.