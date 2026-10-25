Ağrı'da sınav çıkışı öğrencilere çarpan beton mikseri 1 öğrencinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Ağrı'da sınav çıkışı öğrencilere çarpan beton mikseri 1 öğrencinin ölümüne neden oldu

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Ağrı\'da sınav çıkışı öğrencilere çarpan beton mikseri 1 öğrencinin ölümüne neden oldu
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Ağrı'da KPSS ortaöğretim sınavından çıkan iki öğrenciye Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde beton mikseri çarptı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, ağır yaralanan diğer öğrenci hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Ağrı'da beton mikserinin KPSS ortaöğretim sınavından çıkan öğrencilere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde Mikail Aydemir Camisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan F.K. ve İ.A.'ya yolda yürüdükleri sırada, park halindeyken harekete geçen beton mikseri çarptı. Kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybederken, İ.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, beton mikserinin öğrenciyi altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeEğitimGüncelPolisKPSSAğrıSon Dakika

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