Ağzında taşıdığı havai fişeğin patlamasıyla hayatını şokunu yaşadı - Son Dakika
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Ağzında taşıdığı havai fişeğin patlamasıyla hayatını şokunu yaşadı

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Mahmut adlı genç, ağzında taşıdığı havai fişeğin patlamasıyla zor anlar yaşadı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına ''Bir insan neden kendine bunu yapar ki?'' şeklinde yorumlar yapıldı.

11.12.2024 11:16  Güncelleme: 11:22
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Arkadaşlarına şov yapmak isteyen genç, ağzına aldığı havai fişeğin aniden tutuşması sonrası neye uğradığını şaşırdı. Havai fişeğin ateşiyle yüzü yanan gencin görüntüleri kısa sürede viral oldu.

"HAVAİ FİŞEĞİN İNTİKAMI"

Görüntünün altına "Bir insan neden kendine bunu yapar ki?", "Havai fişeğin intikamı", "Mahmut değildir o. Mahmutlar böyle yapmaz", "Allah Mahmut'a akıl versin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ağzında taşıdığı havai fişeğin patlamasıyla hayatını şokunu yaşadı

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağzında taşıdığı havai fişeğin patlamasıyla hayatını şokunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • COŞKUN BARIŞ:
    Mahmut beynini rüzgara çevir çeryan yapsın 26 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    mal 23 0 Yanıtla
  • YoH null:
    beyin yok demek ki 18 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    Allah insana akıl irade vermiş kullanmayı bilmeyene ne denir. 12 0 Yanıtla
  • Mehmet:
    mahmutmu malmı belli degil.sonrada gider hastanede doktoru hemşireyi saglıkcıyı meşgul eder boş yere.. 9 0 Yanıtla
  • CruSiuto CRUS:
    mal diyecemde iyi bi mal kaç para biliyonuzmu mala hakaret olur 6 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Ülkede işsiz çok 5 1 Yanıtla
  • Ömer Baran:
    Mal harbi mal mahmut 6 0 Yanıtla
  • stanciu george:
    mal dıyecegım de maşşar bundan akıllı 5 0 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Erkek adamın düştüğü hale bak 3 0 Yanıtla
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