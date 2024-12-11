Arkadaşlarına şov yapmak isteyen genç, ağzına aldığı havai fişeğin aniden tutuşması sonrası neye uğradığını şaşırdı. Havai fişeğin ateşiyle yüzü yanan gencin görüntüleri kısa sürede viral oldu.
Görüntünün altına "Bir insan neden kendine bunu yapar ki?", "Havai fişeğin intikamı", "Mahmut değildir o. Mahmutlar böyle yapmaz", "Allah Mahmut'a akıl versin" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağzında taşıdığı havai fişeğin patlamasıyla hayatını şokunu yaşadı - Son Dakika
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