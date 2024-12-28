Ahmet Davutoğlu\'ndan Nevzat Bahtiyar\'a verilen cezaya tepki

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davada karar verildi. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken; Nevzat Bahtiyar'ı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DAVUTOĞLU'NDAN TEPKİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu kararın ardından Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Mahkeme heyetinde her ne kadar Nevzat Bahtiyar'ın suça iştirak etmediği kanaati oluşmuş görünse de, bu şahsın bizzat taşıdığı ve yok etmeye çalıştığı bir çocuk cesedi konusunda 19 gün süresince ilgililere hiç bir bilgi vermemiş olmasının büyük bir suç niteliği taşıması dolayısıyla verilen ceza kamuoyu vicdanında derin rahatsızlık doğurmuştur. 19 gün süresince ilgili birimlere bilgi vermemesindeki kastının tam olarak tespiti ile varılacak sonuca göre cezanın tayin ve takdirinin sağlanması kamuoyu vicdanındaki bu rahatsızlığın giderilmesi açısından önemlidir" ifadelerine yer verdi.