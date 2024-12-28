Ahmet Davutoğlu'ndan Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya tepki - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu'ndan Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya tepki

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Narin Güran cinayeti davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasına tepki gösterdi. Davutoğlu, ''19 gün süresince birimlere bilgi vermemesindeki kastının tam olarak tespiti ile varılacak sonuca göre cezanın tayin ve takdirinin sağlanması kamuoyu vicdanındaki rahatsızlığın giderilmesi için önemlidir'' ifadelerini kullandı.

28.12.2024 23:36  Güncelleme: 23:54
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davada karar verildi. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken; Nevzat Bahtiyar'ı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DAVUTOĞLU'NDAN TEPKİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu kararın ardından Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Mahkeme heyetinde her ne kadar Nevzat Bahtiyar'ın suça iştirak etmediği kanaati oluşmuş görünse de, bu şahsın bizzat taşıdığı ve yok etmeye çalıştığı bir çocuk cesedi konusunda 19 gün süresince ilgililere hiç bir bilgi vermemiş olmasının büyük bir suç niteliği taşıması dolayısıyla verilen ceza kamuoyu vicdanında derin rahatsızlık doğurmuştur. 19 gün süresince ilgili birimlere bilgi vermemesindeki kastının tam olarak tespiti ile varılacak sonuca göre cezanın tayin ve takdirinin sağlanması kamuoyu vicdanındaki bu rahatsızlığın giderilmesi açısından önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Davutoğlu\'ndan Nevzat Bahtiyar\'a verilen cezaya tepki

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Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Davutoğlu'ndan Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • monşer null:
    He Bir sen Eksiktin Kukla 114 8 Yanıtla
  • Alper Elma:
    sus bodur sussss maydanoz gibi herşeye muhalefet. seni görmek duymak istemiyorum 85 10 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    Buda kendini nimetten sayıyor 51 5 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    nasıl bir insanlık var sizde cinayet sonrası yardım ediyor suça ortak oluyor yazık her şey bitmiş ülkemizde 27 15 Yanıtla
  • 16bjk Özgür:
    kızcağızın bedeni bulunmasaydı olay faili meçhul a gidecekti cesedin bulunmasına sebep itirafçı Nevzat ise cezası yeterli değilse cinayeti gizlemekten müebbet 24 6 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    bu ne oluyor en son konuşacak olan sensin sen sus otur yerine sen vekilsin taraf olamazsın 15 temmuz darbe girişinde fetocular ülkücüleri bir bir cezaevlerine atarken neden konuşmadın sayın vekil 23 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    davutoğlu bir konuşursa var ya ıgıgıgı du bakam sonra anlatır 21 5 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    yahu kardeşim başka haber değeri taşıyan bir şey bulamıyor musunuz? 18 6 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    bu ülkede adalet sadece kadın ismi. 15 4 Yanıtla
  • Yılmaz:
    Sen kendi işine ilgilen ... 13 1 Yanıtla
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