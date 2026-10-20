Ahmet Derin'in cenazesi yarın Nurtepe Cemevi'nde düzenlenecek törenle defnedilecek - Son Dakika
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Ahmet Derin'in cenazesi yarın Nurtepe Cemevi'nde düzenlenecek törenle defnedilecek

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İstanbul'da 14 Ekim'deki selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cenazesi, Adli Tıp işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Selde kaybolan son kişi olan Derin için yarın Nurtepe Cemevi'nde tören düzenlenecek, ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni, yedinci günde Eyüpsultan'daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulunmuştu. DNA incelemesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Derin'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sel felaketinde kaybolan son kişi olan Ahmet Derin için yarın ikindi vakti Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Derin'in cenazesi, törenin ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ahmet Derin'in cenazesi yarın Nurtepe Cemevi'nde düzenlenecek törenle defnedilecek - Son Dakika
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