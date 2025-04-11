Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları - Son Dakika
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Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları

Gözaltı sayısı 6\'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi\'nin annesine atılan tehdit mesajları

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen tehdit mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda şüphelinin, "Emanetleri doldurduk. Hazır bekleyin. Oğlunuzun mezarını kazıp cesedine tüküreceğiz." ifadelerini kullandığı görüldü. Tehdit mesajları atan şahıs Gümüşhane'de yakalandı. Böylelikle toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

11.04.2025 15:56
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İstanbul Kadıköy'de pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen tehdit mesajları ortaya çıktı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"OĞLUNUZUN CESEDİNE TÜKÜRECEĞİZ"

Tehdit mesajlarında şu ifadeler yer aldı: "Sevmezsiniz ama iyi tanırsınız. B. ağabeyim. Yakında beni de tanıyacaksınız. Adım A. soyadım Ö. Bursa Yıldırım'dayım şu an. Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk. Hazır bekleyin. A.Ö. bu ismi iyi hatırlayın. Eceliniz."

Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları ortaya çıktı

Diğer bir tehdit mesajında ise şu ifadeler kullanıldı: "Yanımda can dostum Ordulu S.B. ve İstanbul Bahçelievlerli Ş.K. kardeşim var. Hazır bekleyin. Bu isimleri iyi hatırlatın. Eceliniz olacak. Oğlunuzun mezarına işeyeceğiz. Oğlunun mezarını kazıp cesedine tüküreceğiz. Hazır bekleyin oğlum. İsimleri iyi hatırlayın. Ayrıca Adanalı E.A. dostum da cesedine kusacak. "

Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları ortaya çıktı

"EVLADINI KATLETTİĞİNİZ BİR ANNEYE NASIL BÖYLE MESAJLAR ATIYORSUNUZ?"

Rezan Epözdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi Savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz? Bu arada korkmuyoruz, bu mesajlarla bizi korkutamazsınız. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık, umut ediyorum en kısa zamanda yargı gereğini yapacaktır. Korkmuyoruz, sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek ve failler en ağır cezayı alacak."

AİLEYİ TEHDİT EDENLERDEN PİŞKİN SAVUNMA

Öte yandan, Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinden sonra sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan 4'ü 18 yaşından küçük 5 şüpheli B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı tehdit" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden B.A'nın (33) Gasp Büro Amirliği'ndeki ifadesinde, paylaşımını bilinçsiz bir şekilde yaptığını ve kimseyi tanımadığını savunduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane'de olduğu belirlenmiş, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheliyle birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti. Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması devam ediyor.

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Mattia Ahmet Minguzzi, Rezan Epözdemir, Gümüşhane, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Omer Kendi:
    asin bu o c lrini 13 0 Yanıtla
  • 5059145:
    kahpenin çocuklarını salarsanız kimse artık adaletten bahsetmesin.! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları - Son Dakika
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