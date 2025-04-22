Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü - Son Dakika
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Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

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İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetmişti. Vahim olayın ardından Minguzzi ailesi defalarca kez tehdit edilirken, bu kez de cinayetin yaşandığı yerde tuhaf görüntüler kaydedildi.

22.04.2025 11:30
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24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'deki bit pazarında yaşanan bıçaklı saldırı sonucu İtalyan Şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetmişti.

Kamuoyunda infial yaratan cinayetin ardından Minguzzi'nin ailesine yönelik çok sayıda tehdit mesajı gönderilirken, emniyet güçlerinin 'suç örgütü' kapsamına taşıdığı davanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CİNAYETİN YAŞANDIĞI PAZARDA MEYDAN OKUDULAR

Çoğunluğu TikTok platformunda olmak üzere Minguzzi'yi öldüren B.A.'ya yönelik destek videoları paylaşan kişiler, olayı bir boyut ileri taşıyarak cinayetin yaşandığı pazar yerine giderek video çekti. Minguzzi'nin katili B.A. ile özdeşleşen saç stilleriyle etrafındakilere meydan okuyan 12-14 yaş arasındaki iki çocuğun videosu, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketleyerek "Gereğini yapın" çağrısında bulundu.

Ahmet Minguzzi\'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü
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Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ponçik Pamuk:
    nerede hükümet 218 10 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hükümet uyuma. 183 7 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Adaletin olmadığı yerde böyle geri zekalılar cirit atar 187 2 Yanıtla
  • Haan:
    katilleri korumak onları övmek ne zamandan beri birincil işimiz oldu.. 119 0 Yanıtla
  • Ufuk Çetin:
    Millet kudurmuş galiba bu nedir yav.bune azgınlık valla dünyanın çivisi çıkmış herhalde 109 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Çocuk ceteleriyke baş edemeyenler gazetecileri, fikrini savunan,kendine rakip gördüğünü içeri atıyor. Çoluk çocukla baş edemiyorsunuz İsraile kafa tutuyorsunuz. Elalem bu yeriyle gülüyordur. 63 14 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    memlekette cezazıslık olursa bunlarda azar adalet yok yok yok 37 1 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    zimbalayin hepsini bir yere aynı yerde görüntü verip dursunlar o alandan dışarı cikamasinlar zor degil 33 1 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    halen daha böyle görüntü verip akıllarınca mesaj vermeye calisiyorlarsa hepsini bı alanda toplayıp ders vermek gerekiyor demekki yetişme şekilleri bu sekildeyse yetişme şekillerini değiştirmemiz gerekiyor tıraş edeni sahneden indirirsenis sorun çözülür 24 0 Yanıtla
  • akil:
    reziller bir Can gitmiş hiç mi vicdanınız yok 20 0 Yanıtla
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