Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı

Geniş Video İzle

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma bugün gerçekleştirildi. İki sanığın yargılandığı davada, Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, duruşma sonrası tepkisini dile getirdi. İyiyazıcıoğlu, sanıklardan birine "Gözümün içine bakıyor" diyerek tepki gösterdi.

10.04.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 15 yaşında oldukları öğrenilensanıklar B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.20'de başlayan duruşma, sanıklar 18 yaş altı olduğu için kapalı görüldü.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK

Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme salonu dışında bekleyen avukatların duruşmaya katılma talepleri ise reddedildi.

Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden sanıklara tepki: Gözümün içine bakıyor

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine ve iki tanığın da dinlemesine karar verdi.

TEYZEDEN SANIKLARA TEPKİ

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, duruşma salonundan çıkarken "Gözümün içine bakıyor" diyerek tepki gösterdi. Fenalaşan teyzeye yakınları müdahale etti.

Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden sanıklara tepki: Gözümün içine bakıyor
Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden sanıklara tepki: Gözümün içine bakıyor

DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ

Duruşma öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı duruşma öncesinde tahrip edilip, çevresine zarar verildi.

Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden sanıklara tepki: Gözümün içine bakıyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi iddiasının üzerine "Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılık açıklamasında ayrıca "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

"AİLEYE VE YARGIYA TEHDİT MESAJI"

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirterek, "O mesajı biz aldık, korkmuyoruz. Güvenlik önlemlerinin alınmasına dair mahkeme başkanımızla görüştüm." dedi.

Mezarlığa saldırı olayının ardından şikayetçi olduklarını belirten Epözdemir, "Adeta yargıya, kolluk mensuplarına bir mesaj veren, tehdit de ederiz, mezarı da yıkarız, duruşmaya gelmeyin diye bize mesaj veren failler ve fail yakınlarıyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ahmet Minguzzi\'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Mattia Ahmet Minguzzi, Akıncılar, 3-sayfa, Mahkeme, Kadıköy, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yusuf demirbaş:
    sürekli bu haberi yapıyorsunuz. yeterin artık. birazda iklim kanunu ile alaklı neler oluyor haber yapın. izin vermiyorlarmı bu habere 3 17 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    bu katilin sülalesini toplayıp cezaevine tıkıp her gün ıslatıp ıslatıp ıslatıp her gün elektrik vermek lazım bunlara 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:18:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement