Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı - Son Dakika
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Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı

Ahmet Minguzzi\'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı

Kadıköy bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin duruşması öncesi mezarı saldırıya uğradı. Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi, etrafına çekilen çitler kırıldı. Saldırıyla ilgili konuşan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Aile ölüm tehditleri alıyor" dedi.

10.04.2025 09:32
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Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklanmıştı. Davayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi. Etrafına çekilen çitler kırıldı. Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz." dedi.

Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı

KATİL ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi,, oğlunu öldüren çocuğun ailesinin kendisinden şikayetçi olduğu bilgisini paylaşarak, "Şu anda firari görünüyorum ben. Olayı tam tersi lanse ediyorlar. Akıl alır şeyler değil bunlar" ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI

Geçtiğimiz günlerde ayrıca Minguizzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Minguzzi Ailesinin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Yasemin Akıncılar Minguzzi, diğer çocuklar için ayakta durmaya çalıştığını ve onlar için mücadele ettiğini belirterek, yas sürecine bile giremediğini söyledi. Kendisine gelen tehdit mesajlarından da bahseden Yasemin Minguzzi, "Geçtiğimiz sabah bir mesaj daha aldım. 'Abla affetmeyeceğini söylüyormuşsun arkadaşımı' diye. Af yok, affetmeyeceğim. Onlar benim ne yaşadığımın farkında bile değilken tehdit ediliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.

Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ

Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile de görüştü.


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Rezan Epözdemir, Güvenlik, İnceleme, Kadıköy, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Volkan Tuncer:
    24 yıl ile yargılanıp 6 sene yatıp çıkacaklar. ve kendi ortamlarında baya bir itibar görüp saygı duyulacak bu katillere. Kısas hakkı uygulanmadığı müddetçe bu cinayetler hiç bitmeyecek ve masumlar ölmeye devam edecek. Rabbim bize İslam nasip etsin. 111 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    cocugu yattiginyerde bile rahat birakmadilar .Bu nasil muslumanlik bu nasil insanlik 61 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bunlara en ağır cezaların verilmesi dileğiyle Reisicumhura kadar şikayet edilmişse bunlar belasını buldu gereken yapılır 56 3 Yanıtla
  • poyraz can:
    berbat bir yer oldu bu coğrafya 46 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    hakim atmaca, reisicumhur apoyu cikarip anayasa degistirme derdinde 13 15 Yanıtla
  • Ahmet Gök:
    katilin hem ailesine hem de kendisine gerekli ceza verilmediği sürece bu işler olmaya devam eder. şu cesarete bakın hele gencecik bir canı katlediyorsun bir de tehdit ediyorsun. Tek tek tespit edilip kısas uygulanmalı. 22 0 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU:
    insanlık ağır bir sınav altında. Aileye büyük sabırlar diliyorum 12 0 Yanıtla
  • 343434aslan:
    herkesin adı ahmet mehmet ama içi çürümüş bir millete dogru gidiyoruz herkesin yaptığı yanına kar kalıyor tembellik fesatlık çekemezlik ülkeyi bozuyor herkes kabadayı mafya ağzıyla konuşuyor adalet polis takan yok deng gelirse ceza alanda var 12 0 Yanıtla
  • MARC GARDENER:
    Sosyal medya da gundem olan bu olaylarin avukati neden hep bu kisi ? kim kimi buluyor acaba ? Gundemde ki davalarin cogunun avukati ya bu , ya da Ersan Sen … Bu olayda yakinda Ayse Barim tarzi biseye baglanir . Ya iyi , ya kotu … 3 2 Yanıtla
  • koray Güler:
    14 yaşında MATTİA AHMET MİNGUZZİ kardeşimizi öldürenler ve mezarını tahrip edenlerin ,en ağır cezayı almalarını yetkili mahkemeden istiyorum. Bu ve buna benzer bir çok cinayet merhameti olan Tüm insanları derinden üzüyor, Minguzzi Ailesine sabırlar dilerim 3 0 Yanıtla
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