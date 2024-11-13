Aile içi yasak aşk skandalı! \'\'Cinsel birliktelik\'\' çıkışı Esra Erol küplere bindi

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İsrail hain planı açık etti, Türkiye\'nin tepkisi çok sert oldu

Daha önce 3 evlilik yapan ve 5 çocuğu olan Nazile Hanım, 5 yıldır imam nikahı kıyarak birlikte yaşadığı Mehmet Bodur ve ilk evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşında evli ve çocuklu olan kızı Kübra Akpınar'ın kaçtığı iddiasıyla Çanakkale'den Esra Erol'a geldi.

"BENİM KIZIMLA KARISI GİBİ GİBİ GEZMİŞ"

Süreci anlatan Nazile, "Birbirlerini hiç tanımıyorlardı. Bu yıl ilk kez tanışıyorlardı. Abim gelsin beni alsın dedi. Benim kızıma eşi boşanma davası açmış. Bu biriyle yazışıyordu bana geldiğinde. Pazara yolladım bunları. Benim kızımla karısı gibi gezmiş" diyerek isyan etti.

"9 YAŞINDAKİ KIZIMI KUCAĞINA OTURTUYORDU"

Nazile, açıklamasının devamında ise "Bir kız annesinin kocasıyla kaçar mı? Benim 9 yaşında kızım var. Kucağına alıyordu, oturtuyordu." deyince herkes şoke oldu. Esra Erol 9 yaşındaki kız çocuğuna yaklaşımına kızdı ve "Bu benim midemi çok bulandırdı. Bir kere bu adamın ne kadar iğrenç olduğunu anlaman lazım" diyerek küplere bindi.

"BERABER KAÇMADIK, BERABER GELDİK"

Üvey babasıyla kaçan Kübra ise yayına bağlanarak annesine yüklendi ve üvey babasının yanında olduğunu itiraf etti. "Benim resmimi ve Mehmet'in resmini kaldırır mısınız? Evet Mehmet'in yanındayım. Boşanmış biriyim. Mehmet benim şu an hiçbir şeyim olmuyor. Beraber kaçmadık. İlişkim olmadı, boşandıktan sonra babamın evine gittim 2 ay orada kaldım. Sonra çocuklarımı görmeye gittim. Sonra da Mehmet Emin gelip beni aldı. Saklanma gibi bir durumum yok. Beraber kaçmadık, beraber geldik" dedi.

"ORADAKİ KADIN BENİM SİNİRİMİ BOZMASIN"

Esra Erol, "Ben Mehmet Emin'i neden seviyorum dedin mi?" diye sordu. Kübra ise "Oradaki kadın otursun, benim sinirimi bozmasın." diyerek annesine tepki gösterdi ve sorulara yanıt vermedi.

"CİNSEL BİRLİKTELİK OLMADI"

Kübra daha sonra "Mehmet Bey'i veriyorum açıklamayı o yapsın size" diyerek üvey babasına telefonu verdi. Mehmet, "Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Fotoğrafımı kaldırın. Bu kadının boşanmasının tek sebebi annesi. Kızla aramda bir ısınma yaşandı. Tatilde ilk kez görmedim. Daha önce evine gitmiştik yemek yemiştik. Boşanma aşamasında başladı ilişkimiz. Kendisi eşyalarını topladı, kendi geldi. Bulunduğum şehre Kübra geldi. Cinsel birlikteliğimiz olmadı." dedi.

"ZİHNİNİZ NAMUSSUZLUK YAPMIŞ"

Esra Erol da "Zihniniz namussuzluk yapmış, bedensel olsa ne olur olmasa ne olur" diyerek sert tepki gösterdi.