Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

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Batman'da bir villada bir kadın, eşi ve çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Çiftin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı.

YAKINLARI, AİLENİN CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Edinilen bilgilere göre, Tılmerç Mahallesi Rüya Villaları'nda yaşayan Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'dan haber alamayan yakınları bulundukları adrese geldi. Villaya gelen yakınları, evde çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Nesim Adım'ın eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

AİLEDEN GERİYE YAPTIKLARI SON PAYLAŞIM KALDI

Öte yandan, Adım çiftinin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı. Paylaşımda Nesim Adım'ın yanı sıra öldürdüğü eşi ve oğlunun görüntülerinin yer aldığı görüldü.Olayla ilgili incelemeler sürüyor.