Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı - Son Dakika
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Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

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Batman'da Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki villada oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.

30.10.2024 19:20  Güncelleme: 19:30
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Batman'da bir villada bir kadın, eşi ve çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Çiftin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı.

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

YAKINLARI, AİLENİN CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Edinilen bilgilere göre, Tılmerç Mahallesi Rüya Villaları'nda yaşayan Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'dan haber alamayan yakınları bulundukları adrese geldi. Villaya gelen yakınları, evde çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Nesim Adım'ın eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

AİLEDEN GERİYE YAPTIKLARI SON PAYLAŞIM KALDI

Öte yandan, Adım çiftinin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı. Paylaşımda Nesim Adım'ın yanı sıra öldürdüğü eşi ve oğlunun görüntülerinin yer aldığı görüldü.Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Ah be kızım ne işin vardı bu diyarbakırlıyla. 75 140 Yanıtla
    Mehmet Alsa:
    Sana ne oluyor yaprağım 1 2
    Oğuz Özen:
    aynen Diyarbakırlı dedin mi on adım uzak durucan,hala narinin katilleri belli olmadı:(( 2 0
    Şefik Bugur:
    diyarbakırlılar koymuş sana 0 2
    Ahmet Yamaç:
    Kınama, sınanırsın. Bilmeden konuşmamak lazım. 0 1
    Ersin Çetinkaya:
    Önce kendine bak memleketine bak sonra gel diğer memleketleri karala cahil 0 1
  • Necdet Kır:
    yazık gencecik bir aile yok olmuş aslında çözülemeyecek hiç bir şey yok . 57 6 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    eskiden şehirler medeniyetle anılırdı. Köyler ise kaba, kavgacı, ... şimdi şehirlerde medeni insan kalmadı rektorör bile maganda... cinayetler vahşet... 38 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Şizofrendir muhtemelen 32 3 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    bu kadar kolaymı canlara kıymak allah tahsilatını affetsin. çocuğuna ve karına neden kıyıyorsun 13 2 Yanıtla
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