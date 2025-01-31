Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış - Son Dakika
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Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

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İstanbul Eyüpsultan'da anne, baba, kız kardeş ve anneannesini silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki B.Y'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve son 2-3 aydır cinnet halinin devam ettiği öğrenildi. Komşu ve akrabalarına da saldırgan tavırlar sergilediği öğrenilen B.Y.'nin katliamı yaptığı silahı da arkadaşlardan temin ettiği iddia ediliyor.

31.01.2025 10:47
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İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y., birlikte yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (32), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. Arkadaşının evinde saklanmak için gittiği Bursa'da yakalanarak gözaltına alınan B.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve son 2-3 aydır cinnet halinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişinin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

"SON 2-3 AYDIR CİNNET HALİNDEYDİ"

TGRT Haber Muhabiri Erdal Kuruçay aile katliamının detaylarını ise canlı yayında aktardı. Ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki B.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve son 2-3 aydır cinnet halinin devam ettiği öğrenildi.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

"SİLAHI ARKADAŞLARINDAN TEMİN ETMİŞ"

Öte yandan komşu ve akrabalarıyla sürekli tartışma içinde bulunduğu öğrenilen zanlının silahı da arkadaş grubundan temin ettiği iddia edildi.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abuzer Kadayıf:
    Günahları tüm uyuşturucu satıcılarının torbacıların boynuna olsun 127 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    MAALESEF GENÇLİK ÇOK KÖTÜYE GİDİYOR. BİRAN ÖNCE ÖNLEM ALMALI YETKİLİLER. ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN VEFAT EDENLERİN. 67 13 Yanıtla
  • Furkan GÖkhan Güsar:
    Anne 32 yaşında oğlan 17 . 15 yaşında anne olmak nedir arkadaş. 13 5 Yanıtla
  • Furkan Duman:
    Malum zat' ın 2023'te hayalini kurduğumuz ülkeyi kuruyoruz dediği ülke işte bu ülke ... 8 9 Yanıtla
  • Nadir cankurt:
    ufak örnek vereyim size 18 yaşından küçüklere sigara satışı yasak uymayana rastlamadım satana işlem yapılanada denk gelmedim.sigarayı geçin rakısını birasınıda veriyorlar.ÇOCUKLARINIZIN ARKADAŞLARINA GÜVENMEYİN BENİM ÇOCUGUM YAPMAZ DEMEYİN ENSELERİNDE OLUN HERZAMAN üzülüyor insan gençler gözümüzün önünde eriyor 13 0 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    ülkenin geldiği hale bakın yav uyuşturucu baronları niye ömür boyu ceza evinde kalmazlar zormu ama burası türkiye parası olanın borusu öter 8 1 Yanıtla
  • NURİ YUNAK:
    2025 yılını aile yılı ilan etmişti ERDOĞAN 2025 aile yılı nasıl gidiyor. 3 5 Yanıtla
  • aydın başardı:
    Bos bir sürü yatırım yapılıyor.Acil ek sadece uyuşturucu üzerine rebilitasyon merkezleri açılmalı.65 yaşında 40 yaşında bu merete bulaşmış üniversite mezunu 2 lisan bilen ülkesine faydalı olacakken şu anda hiçbir şey yapmayan bir baba olarak devletten isteğimdir 7 0 Yanıtla
  • emrah gedik:
    Bu olay karşısında devletimiz pasif kalir onların buna gücü yetmez sokaklar torbacı dolu belli ki kazanç güzel ki devamligi var ama emin olun bir bakanın veya bir üst düzey birinin başına gelse izleyin bakın sokaklar nasıl temizlenir ama yok işte ne adalet nede kalkınma var ülkede ve şunu da yazın Suriye bizden daha güzel oluyor ve gelişiyor 1 1 Yanıtla
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