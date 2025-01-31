Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

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Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y., birlikte yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (32), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. Arkadaşının evinde saklanmak için gittiği Bursa'da yakalanarak gözaltına alınan B.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve son 2-3 aydır cinnet halinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişinin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

"SON 2-3 AYDIR CİNNET HALİNDEYDİ"

TGRT Haber Muhabiri Erdal Kuruçay aile katliamının detaylarını ise canlı yayında aktardı. Ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki B.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve son 2-3 aydır cinnet halinin devam ettiği öğrenildi.

"SİLAHI ARKADAŞLARINDAN TEMİN ETMİŞ"

Öte yandan komşu ve akrabalarıyla sürekli tartışma içinde bulunduğu öğrenilen zanlının silahı da arkadaş grubundan temin ettiği iddia edildi.