Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan "altın tartışması" iddiası - Son Dakika
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Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan "altın tartışması" iddiası

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İstanbul Eyüpsultan'da anne, baba, kız kardeş ve anneannesini silahla öldüren 17 yaşındaki B.Y. ifadesinde, babasının evde bulunan altınlardan bir tanesinin eksik çıkması üzerine kendisine "Sen mi aldın" dediğini ve çıkan tartışmada cinayetleri işlediğini söyledi. Öte yandan zanlının üzerinde altın ve bir silah yakalandığı öğrenildi.

31.01.2025 14:38
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Eyüpsultan ilçesinde 3 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki ablasının evine gelen Sevinç İ. ablasının, eniştesinin ve yeğeninin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekipleri yaptıkları incelemede, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin olaydan sonra evden çıkarak kaçtığını tespit etti. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Cinayet büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y.'nin Bursa'ya kaçtığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli B.Y. yakalandı. İstanbul'a getirilen B.Y., ilk sorgusunda cinayetleri itiraf etti.

Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 YAŞINDAKİ ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda katil zanlısı B.Y. polise cinayeti evde sayılan altınlar yüzünden işlediğini ileri sürdü. İddialara göre, baba Mehmet Yenigün evde altınları sayıyordu. Sayılan altınlardan bir tanesi eksik çıkınca B.Y.'ye dönerek 'Altını sen mı aldın' dedi. B.Y., polise verdiği ifadede 'Altını sen mi aldın' sözleri üzerine tartışma yaşandığını ve çıkan tartışma sonrası cinayetleri işlediğini iddia etti. Şüphelinin verdiği bu bilgilerin doğru olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan "altın tartışması" iddiası

Eyüpsultan, İstanbul, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ismet Kahya:
    İslam kuuturunden uzaklastikca böyle haberleri daha çok okuyacağız Allah bizleri ve milletimizi doğru yoldan ayirmasin 65 46 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Altın neysede senin nasıl bir psikolojin varmışta nasıl bir ortamın içinde yaşamını sürdürmüşsün de ailenden 4 kişiyi öldürdün kardeşim ne diyelim gençlerimizin yolu yol değil 37 4 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    yaşına başına bakmadan direk asmak.bı yaşta bunu yapan 15-20 sonra toplumun içinde gezecek. 29 1 Yanıtla
  • şakir:
    dogru olsa ne olacak dogru olmasa ne olacak gıden 4 kısı gerı gelecekmı 18 3 Yanıtla
  • Mert kursun :
    çok güzel terbiye vermişiniz neticesini almışınız 1 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    P.c baban biyormus iste senin yuruttugunu 1 0 Yanıtla
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