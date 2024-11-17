AK Partili Varank\'tan ihracı istenen teğmenler için "FETÖ" benzetmesi

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Olmayacak yerde deprem oldu! Bir şehir tetikte

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde yeni mezun teğmenlerin protokolün tören alanından ayrılmasının ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada sona gelindi. Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya TSK'den ihraç edilmesi maksadıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.

MUSTAFA VARANK'TAN TEĞMENLERLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BENZETME

Karara başta CHP olmak üzere muhalefetten sert tepki gelirken, iktidar kanadı i,se destekledi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişimini FETÖ'cü generallerin yaptığını söyleyen Varank, Harbiyeli olmanın kimseye suç işleme özgürlüğü vermediğini belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank

"15 TEMMUZ'DA 251 VATAN EVLADINI ŞEHİT EDENLER DE HARBİYE MEZUNUYDU"

Varank şu ifadeleri kullandı: "Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..."