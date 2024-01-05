El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi

Rusya'da bir adam, aracına yakıt almak için benzin istasyonuna uğradı. Ancak el freni çekilmeyen araç yola doğru kayıp kazaya neden oldu.

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU

Rusya'da mobese kameralarına yansıyan görüntülerde, el freni çekilmeyen bir araç yavaşça benzin istasyonundan ayrılarak otoyola doğru ilerledi. Seyir halindeki araçların arasından süzülerek geçen otomobil, sol şeritten hızla gelen bir başka aracın kendisine çarpmasıyla durabildi.

DIŞARI ÇIKTIĞINDA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Yaşanan kaza sonrası hiçbir şeyden haberi olmayan adam benzin almak için girdiği market bölümünden çıktıktan sonra aracının yerinde olmadığını fark etti. Şaşkınlık içinde etrafına bakan adam, daha sonra biraz ileride meydana gelen kazayı fark etti. Aracını karıştığı kazanın ortasında bulunan adam, o anlarda başına gelen duruma anlam veremeyerek etrafına bakındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.