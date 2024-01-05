Rusya'da bir adam, aracına yakıt almak için benzin istasyonuna uğradı. Ancak el freni çekilmeyen araç yola doğru kayıp kazaya neden oldu.
Rusya'da mobese kameralarına yansıyan görüntülerde, el freni çekilmeyen bir araç yavaşça benzin istasyonundan ayrılarak otoyola doğru ilerledi. Seyir halindeki araçların arasından süzülerek geçen otomobil, sol şeritten hızla gelen bir başka aracın kendisine çarpmasıyla durabildi.
Yaşanan kaza sonrası hiçbir şeyden haberi olmayan adam benzin almak için girdiği market bölümünden çıktıktan sonra aracının yerinde olmadığını fark etti. Şaşkınlık içinde etrafına bakan adam, daha sonra biraz ileride meydana gelen kazayı fark etti. Aracını karıştığı kazanın ortasında bulunan adam, o anlarda başına gelen duruma anlam veremeyerek etrafına bakındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi - Son Dakika