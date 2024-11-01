Akaryakıt istasyonunda çalışan Efecan'ın "Gündüze hasret kaldım" çıkışı gündem oldu - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunda çalışan Efecan'ın "Gündüze hasret kaldım" çıkışı gündem oldu

Geniş Video İzle

Adana Sevilir'deki bir akaryakıt istasyonunda gece vardiyasında çalışan 18 yaşındaki Efecan'ın "Gündüze hasret kaldım" sözleri kısa sürede gündem oldu. İstasyona gelen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sonrası destek mesajları yağan Efecan'ın kısa bir süre sonra ise işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

01.11.2024 10:53  Güncelleme: 11:15
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Adana'da bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntüler gündeme oturdu. Bir motosiklet sürücüsü, gece geç saatlerde istasyona gelerek 200 liralık benzin almak istedi. Sürücünün o sırada 18 yaşındaki Efecan isimli çalışanla ettiği sohbet, kask kamerasına yansıdı.

ÇALIŞANIN ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİLER

Görüntülerde genç çalışanın sürekli gece çalıştığını söylediği ve "Gündüze hasret kaldım" dediği duyuluyor. Sürücü tarafından paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı da çalışanın şartlarının iyileştirilmesi temennisinde bulundu.

İŞTEN ÇIKARDILAR

Ancak kısa süre sonra Efecan'ın işten çıkarıldığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsüyle kamera karşısına geçip bir video çeken Efecan, güzel mesajlar ve destekler için teşekkür etti.

"EFECAN'A MUTLU OLACAĞI BİR İŞ AYARLIYORUZ"

Sürücü ise Efecan'a iş aradıklarını belirterek, "Kardeşimizin işine son verenleri kınıyorum. Sahip çıkmadığı için şartları iyileştirmediği için çözümü kardeşimizi işten çıkarmak olduğu için... Lakin iyilik bulaşıcıdır. Spontane çekilen bir video sonrası Efecan'ın bana ulaşmasıyla birlikte abi kardeş olduk, kendisi değer görmekten desteklenmekten çok mutlu onu aktarmak isterim. Efecan'ın mutlu olacağı, şartları iyi olan bir iş ayarlıyoruz. Unutmayın Efecan 18 yaşında!" dedi.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Efecan\'ın "Gündüze hasret kaldım" çıkışı gündem oldu

3-sayfa, Yaşam, Yağan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akaryakıt istasyonunda çalışan Efecan'ın 'Gündüze hasret kaldım' çıkışı gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ramazan Karakuş:
    Boş muhabbet Bizi ilgilendirmiyor parayı alırken bize selam bile vermez 13 104 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Aynı durumda yüzbinlerce genç var, resmen kölelik sistemi. 97 5 Yanıtla
  • Murat:
    hangi benzinlik o.? ismini tüm adana bilsin ki bu taş kalpli işletmeden kimse yakıt almasın.!! 90 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    maşallah kardeşime bir kapıyı kapayan yeni daha güzel bir kapı açar efecan kalbimiz seninle kardeşim ömrün güzel olsun inşallah 57 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Kardeşim sana kimse zorla çalış demiyor işine geldiği gibi hareket et 10 40 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    patronlar Dünyanın parasını kazanıyorlar ama Pompacıları gece Ya tek, Yada 2 kişi çalıştırıyorlar. resmen köle sistemi kurmuşlar 32 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    17.002 maaş aldım bugün hesabımda 1000 TL kaldı 4 kişilik aile 1 ay var ve bizim gibi ülkenin yarışı bu durumda 31 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    o benzin istasyonunun sahibi çok büyük bir reklam fırsatını tepti. demek ki kısmet değilmiş yapacak bir şey yok 22 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ramazan Karakuş.. Yaptığın yorumu iyice bir oku bunu bir kaç kere tekrar et belki anlarsın yaptığın yorumun ne kadar boş olduğunu. 19 2 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    tabi sahip çıkın Adana li garibanlara 19 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonunda çalışan Efecan'ın "Gündüze hasret kaldım" çıkışı gündem oldu - Son Dakika
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