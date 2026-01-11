Akdeniz\'in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de saat 00.50'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 00.50'de yaşanan 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerinin 201.50 kilometre mesafedeki Hatay'ın Yayladağı ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı, yerin 24.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntıyla ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.