Akdeniz'in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
Akdeniz'in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.01.2026 01:00  Güncelleme: 01:08
Akdeniz'de saat 00.50'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 00.50'de yaşanan 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerinin 201.50 kilometre mesafedeki Hatay'ın Yayladağı ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı, yerin 24.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntıyla ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YoH null YoH null:
    Akdeniz açıkları dedigin yer Lübnan 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
