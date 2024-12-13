Akıl hastası anne, 7 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

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İngiltere'nin Pembrokeshire bölgesinde yaşanan trajik olayda, 43 yaşındaki Papaipit Linse, 7 yaşındaki oğlu Louis'i evlerinde boğarak öldürdü. İki çocuk annesi kadın, akıl hastanesinde gözetim altına alındı.

10 Ocak'ta meydana gelen olayda Linse, polisi kendisi arayarak oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Acil servise kaldırılan Louis, bir saat sonra hayatını kaybetti. Anne, polis çağrısında "Robot gibi hissettim ve kendimi durduramadım" dedi.

Swansea Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Linse, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti ancak cinayet suçlamasını reddetti. Savcılık, psikiyatrik raporu inceledikten sonra bu savunmayı kabul etti.

Olaydan beri Caswell Kliniği'nde orta güvenlikli bir akıl sağlığı biriminde tutulan anneye, bugün süresiz hastane gözetimi cezası verildi. Üç psikiyatrist, Linse'nin oğlunu öldürmesinin tek nedeninin ruhsal durumu olduğu konusunda hemfikir oldu.

Hakim Paul Thomas, "Oğlunuz Louis kötü bir insan olduğunuz için değil, o sırada akıl hastalığından muzdarip olduğunuz için öldü. Bu hastalık olmasaydı, iyi, ilgili ve sevgi dolu bir anne olmaya devam edecektiniz" dedi.

Olay günü Linse'nin acil servisi aramasının ardından Louis'i yatağında bulan polis ekipleri, hemen müdahale etmesine rağmen çocuğu kurtaramadı. Kamera görüntülerinde anne sürekli "Oğlumu öldürdüm" ve "Bu sabah tamamen delirmiş gibiydim, kendimi kontrol edemedim" diyordu.

Tayland doğumlu Linse'nin, sosyal medyada kendisini "iki İngiliz çocuk annesi ve serbest çalışan" olarak tanıttığı öğrenildi. Eşi Edward'ın da 2017'de karısına Peppa Pig kitabıyla saldırdığı ve şu anda psikiyatri hastanesinde tutulduğu belirtildi.

Kıdemli Dedektif Gary Williams, "Bu son derece zorlu ve duygusal bir olaydı. Ekibim ve ben, Louis'in ölümünden sorumlu tutulan Linse'nin adalete teslim edilmesi için Ocak ayından beri yorulmadan çalıştık. Düşüncelerimiz Louis'i tanıyan ve seven herkesle birlikte" açıklamasında bulundu.