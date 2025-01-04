AKM\'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı

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Arabesk müziğin duayen ismi Ferdi Tayfur için bugün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törende Tayfur'un naaşı, kürsüye getirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Radyo programcısı Mehmet Akbay başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim ile yüzlerce vatandaş katıldı. Öte yandan törende Tayfur'un şarkıları söylenirken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

TÖRENDE KONUŞAN İMAM, FERDİ TAYFUR'U ŞARKI SÖZLERİYLE ANDI

Usta sanatçı için AKM'de düzenlenen törende konuşan imam, yaptığı konuşmayla salondaki herkese duygusal anlar yaşattı. Konuşmasında Ferdi Tayfur'un dillere pelesenk olan şarkısına yer veren imam şu ifadeleri kullandı:

"Senden bir hatıra bana bu şarkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bakınız, burada biz onun hatıralarından bahsettik. Onu yaşatmayı asla bırakmayacağız. Bakınız, 'Seni yaşatacak neler var neler' derken, aslında onun sesini, onun hatıralarını, en önemlisi gençliğe bıraktığı güzel anılarını hatırlayacağız. Ne güzelmiş ki şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak, ne güzelmiş ki ölsek de mutlaka insanların kalbinde hatırlanacak olmak. Burada ölümsüzlük nasıl tadılırmış Ferdi Baba karşımızda. Allah-ü Teala bizlere de böyle güzel hatıralar, böyle güzel anılar bırakmayı nasip etsin."