Aksaray'da eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayıp öldüren şahıs cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'da eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayıp öldüren şahıs cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray\'da eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayıp öldüren şahıs cezaevine gönderildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray\'da eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayıp öldüren şahıs cezaevine gönderildi
Haber Videosu

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendini babasının evinden polise ihbar eden şahıs, adliyede pişman olmadığını ve ihanet nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle öldüren Osman O. tutuklandı. Genç kadının hayatını kaybettiği saldırının ardından polise giderek kendisini ihbar eden zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti. Zanlı, cinayeti işlediği için pişman olmadığını söyledi.

KONUŞMAK İÇİN EVİNE ÇAĞIRDI

Olay, Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman O. (33), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağırdı.

Bir süre sonra ikili arasında henüz ayrıntıları açıklanmayan bir mesele nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman O., eski eşini göğsünden 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Yeşildağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

BABASININ EVİNE GİDİP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Cinayetin ardından evden ayrılan Osman O., babasının evine gitti. Burada polisi arayarak kendisini ihbar eden zanlı, olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman O., adliyeye sevk edildi.

“HİÇBİR ŞEKİLDE PİŞMAN DEĞİLİM”

Adliye girişinde basın mensuplarının “Neden öldürdün?” sorusuyla karşılaşan zanlı, “Hiçbir şekilde pişman değilim, bana ihanet ettiği için öldürdüm” ifadelerini kullandı.

Osman O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaCinayetAksarayGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
2027’de memur maaşları ne olacak Bakan Işıkhan’dan açıklama var 2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ’dan AK Parti’ye sürpriz ziyaret Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret
Emre Belözoğlu’nun Aziz Yıldırım’ı ağlatan sözleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi Hepsi hastanelik oldu Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hepsi hastanelik oldu
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
21:10
A Milli Takım’da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu İki yıldız isim kadroda yok
A Milli Takım'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
20:18
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
19:35
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 21:25:52. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayıp öldüren şahıs cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android