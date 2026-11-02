Aksaray\'da iş yeri kurşunlaması sonrası ev kurşunlandı, 7 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'da geçtiğimiz günlerde bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından 3 kişi tutuklanırken, tarafların avukat aracılığıyla anlaşmak için buluştukları evde tekrar tartışma çıktı. Olayda ev kurşunlanırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde, Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iş yeri kurşunlama olayı meydana geldi. İş yerini kurşunlayan E.B. (29), D.S. (19) ve A.A. (19) isimli 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınırken, geçtiğimiz gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından avukat aracılığıyla bir evde bir araya gelen tutuklanan şahısların yakınları ile karşı taraf arasında, görüşme esnasında tartışma çıkınca silahlar konuştu. Yaşanan tartışma sonrası ev de kurşunlanırken, polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yapılan incelemelerde 7 şüpheli tespit edilerek polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.