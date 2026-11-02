Aksaray'da iş yeri kurşunlaması sonrası ev kurşunlandı, 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'da iş yeri kurşunlaması sonrası ev kurşunlandı, 7 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray\'da iş yeri kurşunlaması sonrası ev kurşunlandı, 7 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da geçtiğimiz günlerde bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından 3 kişi tutuklanmıştı. Tarafların avukat aracılığıyla anlaşmak için buluştuğu evde çıkan tartışmada ev kurşunlandı, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da geçtiğimiz günlerde bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından 3 kişi tutuklanırken, tarafların avukat aracılığıyla anlaşmak için buluştukları evde tekrar tartışma çıktı. Olayda ev kurşunlanırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde, Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iş yeri kurşunlama olayı meydana geldi. İş yerini kurşunlayan E.B. (29), D.S. (19) ve A.A. (19) isimli 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınırken, geçtiğimiz gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından avukat aracılığıyla bir evde bir araya gelen tutuklanan şahısların yakınları ile karşı taraf arasında, görüşme esnasında tartışma çıkınca silahlar konuştu. Yaşanan tartışma sonrası ev de kurşunlanırken, polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yapılan incelemelerde 7 şüpheli tespit edilerek polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaAksarayGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek İşte yeni rakam Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı Polisi arayıp ’Gelin beni alın’ dedi Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi
Galatasaray’daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı “Hatırlamıyor musun“ diyerek çıkışmış Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! "Hatırlamıyor musun?" diyerek çıkışmış
Polise bıçakla saldırdı Sonrası film sahnelerini aratmadı Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
Eksi 2,8 derece İşte Türkiye’nin en soğuk yeri Eksi 2,8 derece! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
13:26
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi
Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
13:21
Selçuk Bayraktar’dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
13:18
Fenerbahçe’de kritik zirve Mayıs ayı için karar çıktı
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı
12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
12:20
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 13:35:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Aksaray'da iş yeri kurşunlaması sonrası ev kurşunlandı, 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android