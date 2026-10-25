Alanya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı, sürücü kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya\'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı, sürücü kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, otomobildeki 1 kişi yaralandı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken kaza nedeniyle D-400'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kaza nedeniyle D-400 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Mersin yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 E 4239 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

D-400'de uzun araç kuyrukları oluştu

Polis ekipleri, kaza nedeniyle D-400 kara yolunda ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu nedenle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaAntalyaAlanyaGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı 229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
Antakya’da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı Antakya'da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
14:33
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:14
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
11:09
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 14:55:05. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei