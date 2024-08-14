Babanın çabası işe yaramadı! Uçuruma yuvarlanan cipteki anne ve kızı hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan safari aracında bulunan anne ve 1 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.

EL FRENİ BOŞALAN CİP UÇURUMDAN YUVARLANDI

Kaza, 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı (31) ve 1 yaşındaki kızları Fatma Ela Alıcı ile birlikte gezinti yapmak için evinde çıkarak 07 AYK 819 plakalı safari araçlarına bindi. İddiaya göre, aracın çalışmaması üzerine Emre Alıcı kontrol amaçlı araçtan indiği sırada el freni boşalan cip bir anda hareket etmeye başladı. Emre Alıcı'nın hareket halindeki cipi durdurma çabaları sonuç vermezken cip önce duvara çarptı, oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlandı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken, metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Aracın bir anda hareket etmeye başlaması, Emre Alıcı'nın aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.