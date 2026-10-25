Alanya'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi genç kız öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi genç kız öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya\'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi genç kız öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alındı, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan taziye mesajı yayımladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan taziye mesajı yayımladı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametine seyir halinde olan Yağmur Damla Karaarslan (20) idaresindeki 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Mike Carsten Szoepe (54) yönetimindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından Alman uyruklu minibüs sürücüsü Mike Carsten Szoepe, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rektörden taziye mesajı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Yağmur Damla Karaarslan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Türkdoğan, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Yağmur Damla Karaarslan'ın geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli öğrencimiz Yağmur Damla'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm üniversite mensuplarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kenan Ahmet TürkdoğanMotosiklet3. SayfaAntalyaEğitimGüncelAlanyaObaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
KPSS’ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın KPSS'ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Galatasaray’a transferde 65 milyon Euro’luk destek Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
20:01
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
19:35
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
19:26
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
19:11
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak
Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 20:34:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Alanya'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi genç kız öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei