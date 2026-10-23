Alanya Kestel'de motosiklet sürücüsü öldü, yaya yoğun bakımda tedavi görüyor - Son Dakika
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Alanya Kestel'de motosiklet sürücüsü öldü, yaya yoğun bakımda tedavi görüyor

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Alanya Kestel\'de motosiklet sürücüsü öldü, yaya yoğun bakımda tedavi görüyor
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Alanya Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan yayanın hayati tehlikesi sürerken Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, ağır yaralanan yayanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kaza, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Barış Yılmaz (27) idaresindeki 07 CLG 731 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.İ'ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan F. İ'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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