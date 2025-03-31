Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?

İnternete düşen bir video kısa sürede viral oldu. Aldatıldığını öğrenen bir genç gece yarısı soluğu kızın araba içinde bulunduğu mahallede aldı.

MAHALLELİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Motosikletiyle arabaya yaklaşan ve kız arkadaşına sert şekilde bağıran gencin sözleri mahalleliyi de kızdırırken, kendisine bölgeden uzaklaşması yönünde uyarılar geldi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM DEMEDİN Mİ BANA"

Aldatıldığını öğrenen genç, araba içindeki kız arkadaşına "Seni hala çok seviyorum demedin mi sen bana. Benim günahım neydi ya?" sözlerini sarf etti.

"BENİ SİNİRLENDİRME"

Konuşmak için otomobilden çıkan genç kıza ise o anlarda kim olduğu bilinmeyen bir şahıs "Beni sinirlendirme" diye bağırdı.