İnternete düşen bir video kısa sürede viral oldu. Aldatıldığını öğrenen bir genç gece yarısı soluğu kızın araba içinde bulunduğu mahallede aldı.
Motosikletiyle arabaya yaklaşan ve kız arkadaşına sert şekilde bağıran gencin sözleri mahalleliyi de kızdırırken, kendisine bölgeden uzaklaşması yönünde uyarılar geldi.
Aldatıldığını öğrenen genç, araba içindeki kız arkadaşına "Seni hala çok seviyorum demedin mi sen bana. Benim günahım neydi ya?" sözlerini sarf etti.
Konuşmak için otomobilden çıkan genç kıza ise o anlarda kim olduğu bilinmeyen bir şahıs "Beni sinirlendirme" diye bağırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi? - Son Dakika
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